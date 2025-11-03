Divulgação / Unesp Entrada da Unesp Bauru

A Fundação Vunesp, que organiza o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), divulgou nesta segunda-feira (3) o gabarito oficial da 1ª fase da edição 2026.

As respostas podem ser consultadas no site da fundação, por meio da Área do Candidato, segundo a versão da prova realizada. O gabarito da versão 1 também está disponível em documento público no portal da Vunesp.

Provas

A primeira fase do exame aconteceu neste domingo (2) em todo o estado de São Paulo e em outras quatro capitais. Dos 65.208 inscritos, 60.760 compareceram aos locais de prova, o que representa uma taxa de presença de 93,2%. Segundo a Fundação Vunesp, esse foi o menor índice de abstenção dos últimos seis anos.

Com duração de cinco horas, a prova de Conhecimentos Gerais continha 90 questões objetivas de múltipla escolha. As perguntas contemplaram as quatro grandes áreas do conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias, com conteúdos de português, literatura, inglês, arte e educação física;

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com história, geografia, filosofia e sociologia;

Ciências da Natureza e suas tecnologias, com biologia, química e física;

Matemática e suas tecnologias.

O resultado da 1ª fase será divulgado em 28 de novembro, com os locais de prova da próxima etapa.

Os candidatos classificados seguirão para a 2ª fase, marcada para os dias 7 e 8 de dezembro, aplicada em 35 cidades, sendo 31 em São Paulo e outras quatro em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Além da 2ª fase, o processo seletivo da Unesp também inclui provas de habilidades específicas, aplicadas entre 16 e 22 de dezembro para candidatos aos cursos de Artes Visuais, Arte-Teatro, Design e Arquitetura e Urbanismo. A lista geral de aprovados será publicada em 30 de janeiro de 2026.





Vestibular Unesp 2026