USP Vestibulares em SP: O que tem definido na USP, Unesp e Unicamp

Está concluindo o ensino médio, pensa em mudar de carreira ou quer entrar no ensino superior? O momento certo é agora: estão abertas as inscrições para os vestibulares da USP (FUVEST) e Unesp .

Duas das maiores universidades do estado estão de portas abertas para o próximo ano. Para concorrer à uma vaga na Universidade de São Paulo (USP), apontada pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR) como a melhor instituição de ensino superior da América Latina, basta acessar o site https://app.fuvest.br/login criar um cadastro e preencher a ficha de inscrição.

A taxa de inscrição é de R$211,00 e os pedidos de isenção vão até 11/09. As inscrições seguem até 07/10. A primeira fase é em 23 de novembro e a segunda fase em 14 e 15 de dezembro de 2025. As provas de competências específicas (Música, Artes Visuais, Artes Cênicas) serão entre 09 a 12 de dezembro.

Já para entrar na Universidade Estadual Paulista (Unesp), o candidato deve criar uma conta em https://www.vunesp.com.br/Conta/EsqueciSenha e se inscrever para o vestibular. A taxa de inscrição é de R$210,00, o período para solicitação de isenção foi encerrado em 25/08. A data final para inscrever-se é no dia 08/10. A primeira fase da prova ocorre em 2 de novembro e a segunda fase em 7 e 8 de dezembro de 2025.



As inscrições para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foram encerradas em 1° de setembro.





Uma breve história da educação paulista

A Universidade de São Paulo foi fundada em 1934, dois anos após a Revolução Constitucionalista de 32, na intenção de criar uma elite intelectual própria do estado. A USP unificou várias instituições de ensino superior que já existiam, como a Escola Politécnica, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina e criou novos cursos e polos ao longo dos anos seguintes.

A história da Unesp começou em 1976, também unificando faculdades independentes em uma única instituição de ensino superior. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis se uniu com as faculdades de Franca, Araraquara, Marília, Rio Claro e a de São José do Rio Preto, em apenas uma universidade, batizada como “Júlio de Mesquita Filho”, então presidente do Conselho Estadual de Esducação.