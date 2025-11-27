Vestibular UFRGS 2026: confira horários e locais de prova

As provas do Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) serão aplicadas neste final de semana, nos dias 29 e 30 de novembro. Neste ano, o processo seletivo teve um aumento de 5% nas inscrições em comparação a 2024, com um total de 22.743 candidatos aptos para participar do exame. São oferecidas 4.058 vagas em 98 cursos de graduação para ingresso em 2026.
Horários e locais de prova do Vestibular UFGRS 2026
Nos dois dias do processo seletivo, os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h, pontualmente.
As provas do concurso serão aplicadas em sete cidades do Rio Grande do Sul:
- Porto Alegre;
- Bento Gonçalves;
- Canoas;
- Gravataí;
- Imbé;
- Novo Hamburgo;
- Tramandaí.
Para consultar o local de prova, os interessados devem acessar o Portal do Candidato.
Candidatos declarados sabatistas (guardador do sábado por convicção religiosa), devem ingressar no local de prova até o horário indicado para os demais participantes, no domingo (29), e aguardar em isolamento até o horário adaptado para a realização das provas, às 19h. No período de espera, não é permitido realizar consulta, comunicação ou manifestação. No dia 30, esses candidatos participarão da prova no mesmo horário dos demais.
Como serão as provas do Vestibular UFGRS 2026
No primeiro dia, os candidatos responderão questões de:
- Língua Portuguesa;
- Literatura;
- História;
- Geografia;
- Matemática.
Já no segundo dia, as disciplinas abordadas serão:
- Língua Estrangeira;
- Física;
- Química;
- Biologia;
- Redação.
Para a opção de língua estrangeira, os candidatos puderam escolher entre cinco idiomas:
- Língua inglesa, escolhida por de 16.764 vestibulandos;
- Espanhol, que foi a opção de 5.863 pessoas inscritas;
- Italiano, escolhido por 55 candidatos;
- Francês, língua escolhida por 33 inscritos;
- Alemão, que foi a opção de 28 candidatos.
Os vestibulandos poderão sair do local de aplicação com o Caderno de Provas duas horas após o início do exame. Em ambos os dias de aplicação, os candidatos terão cinco horas e trinta minutos para responder às provas.
Relação candidatos/vaga
Dos 22.743 candidatos aptos para a participar do processo seletivo, 14.762 optaram por concorrer por meio do acesso universal e 7.981 se inscreveram em uma das oito modalidades de ação afirmativa (sitema de cotas).
Confira a lista de cursos mais concorridos no Vestibulas UFRGS 2026:
- 1° Medicina - com 65,56, com candidatos por vaga
- 2° Psicologia - Noturno, com 25,43 candidatos por vaga
- 3º Psicologia - Diurno, com 23,75 candidatos por vaga
- 4º Fisioterapia - com 21,57 candidatos por vaga
- 5º Biomedicina - com 20,44 candidados por vaga
- 6º Ciência da Computação - 12,40 candidatos por vaga
- 7º Ciências Jurídicas (Direito) - Diurno, com 11,08 candidatos por vaga
- 8º Medicina Veterinária - com 10,51 candidatos por vaga
- 9º Engenharia de Computação - com 10,36 candidatos por vaga
- 10º Jornalismo - com 9,40 canditados por vaga
Para conferir a densidade de todos os cursos acesse o site do Vestibular.
Resultados do Vestibular UFRGS 2026
Os gabaritos dos dois dias do concurso serão divulgados na próxima segunda-feira, dia 1° de dezembro, às 9h, no site do Vestibular. Já o listão de aprovados, está programado para ser divulgado no dia 22 de dezembro.
Orientações para os candidatos
É obrigatório levar:
- documento de identificação oficial com foto atualizada e número do CPF;
- caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Itens opcionais:
- lápis;
- borracha;
- água;
- alimentaçã sem cheiro forte, levada em embalagens transparentes e silenciosas.
A Coperse, órgão responsável pela aplicação do processo seletivo, orienta que candidatos que farão as provas no Campus do Vale, cheguem com antecedência, diante do grande fluxo de pessoas esperado. O órgão ressalta que, nos dias do concurso, está previsto um fluxo diferenciado de entrada e saída para ingresso no campus.