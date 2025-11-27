Reprodução/Ramom Moser/ UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

As provas do Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) serão aplicadas neste final de semana, nos dias 29 e 30 de novembro. Neste ano, o processo seletivo teve um aumento de 5% nas inscrições em comparação a 2024, com um total de 22.743 candidatos aptos para participar do exame. São oferecidas 4.058 vagas em 98 cursos de graduação para ingresso em 2026.

Leia mais notícias sobre vestibulares: Fuvest 2026: o que você precisa saber sobre a redação

Horários e locais de prova do Vestibular UFGRS 2026

Nos dois dias do processo seletivo, os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h, pontualmente.

As provas do concurso serão aplicadas em sete cidades do Rio Grande do Sul:

Porto Alegre;

Bento Gonçalves;

Canoas;

Gravataí;

Imbé;

Novo Hamburgo;

Tramandaí.

Para consultar o local de prova, os interessados devem acessar o Portal do Candidato.

Candidatos declarados sabatistas (guardador do sábado por convicção religiosa), devem ingressar no local de prova até o horário indicado para os demais participantes, no domingo (29), e aguardar em isolamento até o horário adaptado para a realização das provas, às 19h. No período de espera, não é permitido realizar consulta, comunicação ou manifestação. No dia 30, esses candidatos participarão da prova no mesmo horário dos demais.

Como serão as provas do Vestibular UFGRS 2026

Reprodução/freepik Vestibular UFRGS 2026: confira horários e locais de prova





No primeiro dia, os candidatos responderão questões de:

Língua Portuguesa;

Literatura;

História;

Geografia;

Matemática.

Já no segundo dia, as disciplinas abordadas serão:

Língua Estrangeira;

Física;

Química;

Biologia;

Redação.

Para a opção de língua estrangeira, os candidatos puderam escolher entre cinco idiomas:

Língua inglesa, escolhida por de 16.764 vestibulandos;

Espanhol, que foi a opção de 5.863 pessoas inscritas;

Italiano, escolhido por 55 candidatos;

Francês, língua escolhida por 33 inscritos;

Alemão, que foi a opção de 28 candidatos.



Os vestibulandos poderão sair do local de aplicação com o Caderno de Provas duas horas após o início do exame. Em ambos os dias de aplicação, os candidatos terão cinco horas e trinta minutos para responder às provas.





Relação candidatos/vaga

Dos 22.743 candidatos aptos para a participar do processo seletivo, 14.762 optaram por concorrer por meio do acesso universal e 7.981 se inscreveram em uma das oito modalidades de ação afirmativa (sitema de cotas).

Confira a lista de cursos mais concorridos no Vestibulas UFRGS 2026:

1° Medicina - com 65,56, com candidatos por vaga

2° Psicologia - Noturno, com 25,43 candidatos por vaga

3º Psicologia - Diurno, com 23,75 candidatos por vaga

4º Fisioterapia - com 21,57 candidatos por vaga

5º Biomedicina - com 20,44 candidados por vaga

6º Ciência da Computação - 12,40 candidatos por vaga

7º Ciências Jurídicas (Direito) - Diurno, com 11,08 candidatos por vaga

8º Medicina Veterinária - com 10,51 candidatos por vaga

9º Engenharia de Computação - com 10,36 candidatos por vaga

10º Jornalismo - com 9,40 canditados por vaga

Para conferir a densidade de todos os cursos acesse o site do Vestibular.

Resultados do Vestibular UFRGS 2026

Os gabaritos dos dois dias do concurso serão divulgados na próxima segunda-feira, dia 1° de dezembro, às 9h, no site do Vestibular. Já o listão de aprovados, está programado para ser divulgado no dia 22 de dezembro.

Orientações para os candidatos

É obrigatório levar:

documento de identificação oficial com foto atualizada e número do CPF;

caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Itens opcionais:

lápis;

borracha;

água;

alimentaçã sem cheiro forte, levada em embalagens transparentes e silenciosas.

A Coperse, órgão responsável pela aplicação do processo seletivo, orienta que candidatos que farão as provas no Campus do Vale, cheguem com antecedência, diante do grande fluxo de pessoas esperado. O órgão ressalta que, nos dias do concurso, está previsto um fluxo diferenciado de entrada e saída para ingresso no campus.