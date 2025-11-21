Unsplash Prova do Enem

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terminou às 12h desta sexta-feira (21). Os pedidos foram feitos através da Página do Participante.

Conforme o edital do certame, a reaplicação das provas está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro.

Ainda segundo a normativa do Enem, os pedidos serão analisados, individualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Perdi o prazo. E agora?

Ainda conforme as informações do edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, há apenas uma reaplicação do certame. Além disso, o Inep não anunciou a prorrogação da data. Logo, os participantes que perderam o prazo não podem solicitá-lo.

O Inep dá direito à reaplicação ao inscrito que comprove prejuízo logístico durante a aplicação das provas, primeiro ou segundo dia, ou que esteja acometido por uma das doenças infectocontagiosas previstas no edital.

Atos para pedir a anulação da prova

Estudantes de todas as regiões do Brasil articulam atos, neste final de semana, para pedir a anulação da avaliação, que é a principal porta de entrada no ensino superior.

O movimento, intitulado Anula Enem, surge após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anular três questões da prova, devido à suspeita de vazamento durante uma live.







