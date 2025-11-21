Reprodução/Google Maps Assembleia de Deus Casa de Oração Ebenézer

Um diácono da Assembleia de Deus Casa de Oração Ebenézer, localizada no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes (PE), foi morto no altar da igreja, na noite da última quinta-feira (20).

Conforme informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), enviadas ao Portal iG, a vítima, identificada como Alexsandro Ferreira da Silva, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, dentro do estabelecimento religioso.

Ainda segundo a polícia, o caso foi registrado como homicídio. Contudo, a causa não foi divulgada. As investigações do caso continuam, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



