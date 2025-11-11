Reprodução/ UFRGS Provas serão realizadas nos dias 29 e 30 de novembro

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse), responsável pelo Vestibular UFRGS 2026, disponibilizou nesta terça-feira (11) os locais de prova dos 22.742 candidatos inscritos. Os locais das provas estão disponíveis e devem ser consultados pelo Portal do Candidato.

As avaliações ocorrerão nos dias 29 e 30 de novembro, em seis cidades do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves (uma área), Tramandaí (uma área), Canoas (uma área), Gravataí (uma área), Novo Hamburgo (uma área) e Porto Alegre (nove áreas).

A distribuição das áreas levou em conta a concentração de candidatos e a infraestrutura disponível em cada cidade, com destaque para Porto Alegre, que reúne a maior parte dos inscritos.

Neste ano, a realização de provas contará com oito locais a mais em relação à edição anterior, totalizando 54 pontos distribuídos em 14 áreas de aplicação.

A ampliação visa garantir melhores condições aos participantes, com mais acessibilidade e conforto dos vestibulandos.

Mapa do Vestibular conta com novidades

Devido ao aumento no número de inscritos, foi necessária à inclusão de três novos espaços em Bento Gonçalves (Área 1). Os espaços incluídos foram: o IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a Escola Municipal de Ensino Médio Alfredo Aveline e o Colégio Estadual Visconde de Bom Retiro.

Já na Área 2, que corresponde ao município de Tramandaí, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Catarina, situada em Imbé, foi incorporada em razão da alta demanda e da limitação de espaços na cidade-sede. A escolha da EMEF Santa Catarina se deu pela localização e fácil acesso aos candidatos.

Em Porto Alegre, o Vestibular 2026 contará com duas ampliações importantes. Na Área 8, no Centro Histórico, a UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre passa a integrar os locais de prova.

Já a recém-criada Área 9, localizada no bairro Menino Deus, reúne quatro escolas estaduais: Mané Garrincha, Cândido Portinari, Infante Dom Henrique e Presidente Roosevelt.

Para os candidatos que necessitam de atendimento especial, a Área 14 foi reforçada com a inclusão de dois novos espaços: a Escola Técnica Parobé e a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (Esefid/UFRGS), no Campus Olímpico.

Com essas mudanças, o Vestibular UFRGS 2026 propõe uma estrutura descentralizada, planejada para garantir organização, acessibilidade e segurança aos candidatos inscritos.





Orientações sobre a aplicação das provas

As provas do Vestibular UFRGS 2026 serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro (sábado e domingo). Os portões abrem às 13h e as provas têm início às 14h, com duração total de 5 horas e 30 minutos. Os candidatos com Solicitação de Atendimento Especial terão 6 horas e 30 minutos para concluir o exame.

Já os candidatos sabatistas, que guardam o sábado por motivos religiosos, devem se apresentar no mesmo horário dos demais, mas iniciam a prova apenas após o pôr do sol. Durante esse intervalo, permanecem em sala, isolados e sem comunicação com outros candidatos ou com pessoas externas.

Cada participante deve comparecer exclusivamente ao local indicado no Portal do Candidato, portando documento oficial com foto e número de CPF. A realização das provas em outro endereço que não o designado não será permitida.

Antes do concurso, os candidatos receberão por e-mail um conjunto de orientações detalhadas para guiá-los nos dias de prova, com informações sobre horários, materiais permitidos e cuidados logísticos.

Aos candidatos lotados na área 13, no Campus do Vale da UFRGS, será encaminhado um mapa ilustrativo, elaborado para facilitar a localização dos prédios e das salas de aplicação das provas.

Recomendações

A Coperse recomenda que os candidatos façam uma visita prévia aos seus locais de prova, especialmente aqueles que prestarão o Vestibular no Campus do Vale da UFRGS, área com a maior concentração de inscritos e que requer atenção no deslocamento.

“Cada área e seus respectivos locais possuem fluxos de trânsito e acesso próprios. A UFRGS não tem como garantir que não ocorram engarrafamentos ou demora na entrada se muitos candidatos chegarem ao mesmo tempo”, ressalta Luís Mauro Gonçalves Rosa, presidente da Coperse.

Segundo Luís Mauro, no Campus do Vale (Área 13), está sendo organizada uma operação especial de logística e sinalização para orientar os vestibulandos entre os sete locais que integram a área. Mesmo com o suporte da EPTC no controle do tráfego, há possibilidade de congestionamentos, principalmente no trevo de acesso ao campus.

Durante os dias de prova, haverá fiscais orientadores identificados com coletes coloridos, posicionados nos principais pontos de circulação, para guiar os vestibulandos até suas salas.

Além disso, faixas e placas de sinalização estarão instalados nas entradas dos prédios e salas, e marcas no chão indicarão os trajetos que conduzem aos locais de aplicação.

“A recomendação é que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora e meia, garantindo tranquilidade no deslocamento e evitando contratempos que possam comprometer sua participação no concurso”, reforça o presidente da Coperse.

Para mais informações sobre o Vestibular UFRGS 2026, basta acessar a página do concurso (vestibular.ufrgs.br), onde também estão disponíveis o Edital e o Manual do Candidato.