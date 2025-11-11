Reprodução/redes sociais O influenciador canadense Cameron Golinsky, em registro de sua viagem ao Rio

O influenciador canadense Cameron Golinsky, 35 anos, denunciou ter sido vítima do golpe do "boa noite, Cinderela", em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia 26 de outubro.

Segundo ele, que estava no Rio para aprender português, dois homens o doparam, o levaram até seu apartamento e o deixaram inconsciente.



Cameron relatou o ocorrido em suas redes sociais.

O influenciador disse ter conhecido os agressores em um bar em Ipanema, onde costumava ir após à praia. Ele se aproximaram, conversaram e o convidaram para uma cerveja. Como isso já havia ocorrido outras vezes, ele então não achou suspeito.



O canadense conta que bebeu muito pouco, mas, de repente, se sentiu extremamente bêbado.



"No dia 26 de outubro, fui drogado por dois homens que me forçaram a levá-los até minha casa. Eles usaram uma droga para me deixar inconsciente, roubaram todo meu dinheiro e meu telefone, e as evidências sugerem que fui abusado sexualmente. Acordei dois dias depois, nu no meu quarto, sentindo como se tivesse sido atropelado por um ônibus. Estou sem acesso às minhas contas de email e instituições financeiras", relatou ele, em postagem publicada dia 31 de outubro.



Cameron disse que quando acordou, procurou o consulado canadense, foi medicado preventivamente e comunicou o caso à Polícia Civil.



Em depoimento na 12ª Distrito Policial (Copacabana), Golinsky afirmou que perdeu U$ 3 mil (quase R$ 16 mil).



Segundo a Polícia Civil, a vítima prestou depoimento no dia 28 de outubro e realizou o exame de corpo de delito.



"Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", informou a polícia, em nota, ao Portal iG.



Mesmo após o trauma, Cameron fez questão de dizer, em suas postagens, que amigos brasileiros o ajudaram, defendendo o país.





“Essa foi a experiência mais traumática da minha vida, mas foi obra de dois homens perversos, não do Brasil. Meus amigos brasileiros foram incríveis, me ajudaram com comida, banco, aluguel e limpeza”, disse.



De volta à sua casa, Cameron deixou um alerta a outros turistas LGBTQIA+. “Se estiver com pessoas novas, beba de garrafa ou lata e mantenha o polegar sobre a abertura. Se alguém se ofender, já é sinal de alerta.”





