Reprodução As inscrições se iniciam dia 12 de novembro.

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), abrirá, no dia 12 de novembro, inscrições para o vestibular 2026, ofertando 4.811 vagas em 142 cursos presenciais. As vagas, que incluem o interior e a capital, estão distribuídas entre 18 cidades mineiras.

O processo seletivo será realizado pela Legalle Concursos, com supervisão da Comissão Permanente de Vestibular da UEMG (Coperve). A taxa de inscrição é de R$30,00, para participantes inscritos no CadÚnico e estudantes de escolas públicas, existe a possibilidade de isenção. Os interessados no Programa de Reserva de Vaga devem se inscrever e enviar a documentação necessária até dia 26/11.

A prova de conhecimentos gerais será aplicada no dia 18/01/2026, de forma presencial, nas unidades acadêmicas da UEMG, em Abaeté, Araguari, Barbacena, Belo Horizonte, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Guanhães, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá.

Já os candidatos aos cursos de música também deverão realizar uma prova de habilidade específica, em data posterior.



Estão assegurados 5% das vagas para a Inclusão Regional, para pessoas que residem e concluíram o ensino médio em escolas públicas de Minas Gerais, uma vaga adicional por curso e turno para pessoas trans.

Além de reservar 50% das vagas para o Programa de Seleção Socioeconômica (Procan), para candidatos de baixa renda, egressos de escolas públicas, pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas e pessoas com deficiência.

O cronograma, o edital completo e link para inscrição estão disponíveis no site Vestibular UEMG.