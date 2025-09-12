Divulgação/FBI Suposto atirador aparece correndo no campus

O FBI, a principal agência federal de investigação dos EUA, divulgou na noite desta quinta-feira (11) o momento em que, de acordo com o órgão, o atirador de Charlie Kirk foge após cometer o assassinato do ativista político, na Universidade de Utah Valley, nesta quarta (10).

As imagens mostram uma pessoa, de camisa e mochila pretas, correndo pelo telhado de um prédio do campus. Em seguida, ele consegue pular na grama e segue correndo pelo estacionamento, até chegar à calçada, onde anda normalmente para se misturar aos demais.





"Após o tiroteio, o indivíduo pula de um telhado e foge do local. As evidências coletadas no telhado incluem marcas de sapato, uma marca de antebraço e uma marca de palma. A arma e a munição do atirador foram recuperadas em uma área arborizada perto da universidade" , publicou a agência.

O órgão também ofereceu uma recompensa de US$ 100 mil (cerca de R$ 539 mi l) por informações que levem à identificação e prisão do suspeito.

Fotos do suposto atirador

Divulgação/FBI Imagens divulgadas pelo FBI, que chamou de "uma pessoa de interesse"





Na mesma noite, uma hora antes, o FBI já havia publicado fotos de "uma pessoa de interesse" para a investigação. Apesar de não afirmar que a considera suspeita, o jovem que aparece nas escadas de um prédio usa roupa semelhante à do suspeito dos vídeos divulgados.

Charlie Kirk era um influenciador e ativista político ligado ao presidente dos EUA, Donald Trump. Aos 31 anos, foi considerado fundamental na mobilização do apoio jovem a Trump em sua última campanha presidencial.

Charlie Kirk foi o criador do grupo estudantil conservador Turning Point USA , fundado em 2012, uma organização sem fins lucrativos com presença em mais de 3.5 mil escolas e universidades em todos os 50 estados americanos. Seus eventos em campi universitários por todo o país costumavam atrair multidões.





O caso

O ativista morreu com um tiro na região do pescoço enquanto discursava em uma área ao ar livre da Universidade de Utah Valley, em Utah (EUA), por volta das 13h (horário local) de quarta-feira. O disparo foi feito de um prédio do campus a cerca de 180 metros de distância.

O local estava lotado e um tumulto foi gerado após o disparo, em que os estudantes se assustaram e correram. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o assassinato de diferentes ângulos e a correria dos jovens.