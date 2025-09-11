reprodução TV Justiça Primeira Turma do STF analisa pena dos acusados de trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por envolvimento em uma trama golpista que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), visava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter Bolsonaro no poder. Assim, a Corte define as penas para cada um dos acusados.

A decisão foi formada por 4 votos a 1, com a maioria dos ministros considerando as provas, como vídeos, documentos e a delação premiada de Mauro Cid, suficientes para comprovar a tentativa de ruptura da ordem democrática.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as ações não foram um "domingo no parque", mas uma tentativa organizada de golpe. " É importante deixarmos claro para a sociedade que não foi um domingo no parque. Foi uma tentativa de golpe de Estado. Não foi combustão espontânea ", declarou.

Apesar da condenação, a prisão dos réus não é imediata. As defesas ainda podem apresentar recursos (embargos) que precisam ser analisados pelo STF. A execução das penas só ocorrerá após o trânsito em julgado do processo, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Jair Bolsonaro

Divulgação/STF Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República





O ex-presidente da República foi condenado por 4 votos a 1 pelos cinco crimes imputados a ele, sendo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A pena foi fixada em 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses em regime de reclusão e 2 anos e 6 meses em detenção, além de multa. Por a pena total superar oito anos, o cumprimento deverá iniciar em regime fechado.

O relator, Alexandre de Moraes, e a ministra Cármen Lúcia o apontaram como o líder da organização criminosa.

Mauro Cid



Antônio Cruz/Agência Brasil Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência





O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência, peça central do caso por sua delação premiada, foi condenado por decisão unânime a 02 anos de reclusão em regime aberto, com segurança da Polícia Federal.

Apesar de sua colaboração, o relator Alexandre de Moraes descartou a concessão de perdão judicial, argumentando que os crimes contra a democracia não permitem tal benefício.

" Assim como não cabe indulto e anistia, porque são espécies do mesmo gênero, não cabe perdão judicial. Não cabe indulto pelo presidente, anistia pelo Congresso Nacional e perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia ", explicou Moraes.

A pena, proposta pelo relator, foi acompanhada por todos os outros ministros da Turma.



Walter Souza Braga Netto

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Braga Netto, ex-ministro-chefe da Casa Civil





O general da reserva e ex-ministro da Casa Civil foi condenado por 4 votos a 1 pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Ainda, por 5 a 0, foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Após a votação dos ministros da Primeira Turma, o general Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão e 100 dias-multa.

O ministro Flávio Dino já havia apontado Braga Netto, junto com Bolsonaro, como uma das figuras de maior culpabilidade na trama. O ministro Luiz Fux, que havia absolvido a maioria dos réus, participou desta votação, pois já o havia condenado por tentativa de golpe de Estado. Ele também foi declarado inelegível por oito anos.

Anderson Torres

Joédson Alves/Agência Brasil Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF













O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi condenado a uma pena total de 24 anos, sendo 21 anos de reclusão em regime fechado, dois anos de detenção e 100 dias-multa no valor de um salário mínimo.

A condenação, por 4 votos a 1, foi pelos cinco crimes imputados na denúncia. A acusação apontou sua colaboração na minuta de decreto golpista e uma suposta tentativa de interferir no voto de eleitores no Nordeste. A Turma também determinou a perda de seu cargo de delegado na Polícia Federal e o declarou inelegível por oito anos.

Almir Garnier

Tânia Rêgo/Agência Brasil Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha









O almirante e ex-comandante da Marinha foi condenado a 24 anos de prisão, sendo 21 anos e seis meses em regime inicial fechado e 2 anos e 6 meses em detenção.

A condenação por 4 votos a 1 abrangeu os cinco crimes: organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Durante o julgamento, sua defesa pediu a anulação da delação de Mauro Cid, que o apontou como parte da ala radical do governo, mas o pedido foi negado. Ele também foi declarado inelegível por oito anos.



Augusto Heleno

Lula Marques/ Agência Brasil Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional





O general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi condenado a 21 anos de pena, sendo 18 anos de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, com início de cumprimento em regime fechado.

A decisão foi formada por 4 votos a 0, já que o ministro Luiz Fux, que havia votado pela absolvição, não participou da votação da pena.

O ministro Flávio Dino, embora tenha votado pela condenação, havia sinalizado que sua participação poderia ser considerada de menor grau. Ele também foi declarado inelegível por oito anos.



Paulo Sérgio Nogueira

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa













O general e ex-ministro da Defesa foi condenado a 19 anos de prisão. A pena inicial proposta pelo relator era de 20 anos, mas foi reduzida após sugestão do ministro Flávio Dino, que foi acatada por Alexandre de Moraes.

A condenação foi decidida por 4 votos a 0, pois o ministro Luiz Fux não participou da votação da pena por já ter se posicionado pela inocência do réu. Ele também foi declarado inelegível por oito anos.

Alexandre Ramagem

Reprodução/ Senado Federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)





O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e atual deputado federal foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão.

A pena foi estabelecida por 4 votos a 0, após proposta do relator Alexandre de Moraes, que atendeu a uma solicitação da ministra Cármen Lúcia. O ministro Luiz Fux não participou da decisão, pois havia votado pela absolvição do réu.

Ramagem foi condenado pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.



Como resultado da condenação, os ministros decidiram pela perda do mandato de deputado federal, decisão que será comunicada à Câmara dos Deputados. Ramagem também perdeu seu cargo de delegado na Polícia Federal e foi declarado inelegível por oito anos.





Multa por danos à sociedade

Além das penas individuais, a Primeira Turma do STF determinou, por 4 votos a 0, que os condenados paguem, de forma solidária, uma indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

*Reportagem em atualização