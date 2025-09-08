Antonio Scarpinetti/Unicamp Unicamp apresentou novidades para o próximo vestibular

As inscrições do Vestibular Unicamp 2026 terminam nesta segunda-feira (08) às 17h (horário de Brasília), no site da Comvest, que organiza o exame. O prazo havia sido estendido por uma semana.

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp informou que os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, conforme o edital, no site oficial. A taxa de inscrição, no valor de R$ 221, também deve ser paga até esta segunda.

Vagas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai oferecer 2.530 das 3.368 vagas regulares de 2026 por meio do vestibular, distribuídas em 69 cursos. O candidato pode escolher até duas opções, desde que pertencentes à mesma área. O Manual do Ingresso 2026 já está disponível no site da Comvest, com detalhes sobre inscrições, provas e etapas do processo seletivo.

Clique aqui para acessar o site oficial do Vestibular Unicamp 2026.

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 será realziada no dia 26 de outubro. A segunda etapa está marcada para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, sempre no período da manhã, a partir das 9h. Antes disso, candidatos aos cursos de Música deverão enviar provas de Habilidades Específicas em vídeo, entre 15 e 30 de setembro, pelo portal oficial. Já os testes presenciais para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança acontecerão de 3 a 5 de dezembro.

Provas

As provas contam com mudanças na segunda fase. No segundo dia de exames, quando são aplicadas as provas específicas da área escolhida, o número de questões foi reduzido de 20 para 18, com o objetivo de diminuir a carga de leitura e tornar o exame menos exaustivo.

Nesse mesmo dia, todos os candidatos também responderão a duas questões interdisciplinares de Ciências Humanas e a perguntas de Matemática: quatro para candidatos das áreas de Humanas e Biológicas e seis para os de Exatas.





Outra novidade é que, pela primeira vez, o curso de Arquitetura e Urbanismo não exigirá provas de Habilidades Específicas. Assim, os candidatos farão apenas as etapas da primeira e segunda fase.

A Comvest manteve a inscrição antecipada para candidatos de escolas públicas na modalidade Enem-Unicamp. Ao se inscreverem no Vestibular 2026, estudantes que optarem pelo PAAIS (programa que concede bônus na nota) e/ou pelas cotas étnico-raciais serão automaticamente inscritos, sem custo adicional, no Enem-Unicamp 2026. Com isso, não será necessária uma nova inscrição em outubro.

