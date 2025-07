MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Enem 2025









O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 registrou 4.811.338 inscritos confirmados em todo o país, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Educação ( MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep).

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o número representa um crescimento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024, marcando uma das maiores adesões dos últimos anos.

Entre os destaques desta edição, está a alta participação de estudantes da rede pública: 72,6% dos concluintes do ensino médio tiveram a inscrição confirmada após o envio automático dos dados pelas redes estaduais. Dos mais de 1,9 milhão de alunos pré-inscritos, 1.390.815 confirmaram a participação.

Número de inscrições



O estado de São Paulo segue liderando em volume de inscritos, com 751.648 candidatos confirmados. Minas Gerais(464.994) e Bahia(428.019) completam os três primeiros lugares. Todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram crescimento, mostrando abrangência nacional do exame.

Certificação



Outro ponto a ser destacado é a retomada do uso do Enem para certificação do ensino médio e declaração de proficiência. Este recurso, voltado a maiores de 18 anos que buscam concluir seus estudos, será utilizado por 98.558 participantes nesta edição.

Para obter o certificado, é necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 na redação.





Provas em novembro



As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todas as unidades da Federação. No entanto, nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as datas foram remarcadas para 30 de novembro e 7 de dezembro. A alteração foi feita em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém no mesmo período da aplicação regular do exame.

Acesso à universidade

O Enem permanece como principal via de acesso às universidades públicas brasileiras, por meio do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu), do Programa Universidade para Todos ( Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies). Também é utilizado por instituições privadas como critério de seleção e, internacionalmente, por diversas universidades em Portugal conveniadas com o Inep.