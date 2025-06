Valter Campanato/Agência Brasil A confirmação da participação o Enem só é feita após o pagamento da taxa





Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que não são isentos da taxa de inscrição, devem efetuar o pagamento até esta sexta-feira (27). Só após a quitação do boleto o participante terá sua participação na prova confirmada.

O I nstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Enem, enviou nesta quinta (26) um alerta aos endereços de e-mail e números de WhatsApp dos participantes, cadastrados no momento da inscrição, para lembrar sobre o fim do prazo de pagamento.

Prazo havia sido estendido

Inicialmente, o edital previa o prazo de pagamento até 11 de junho, mas foi estendido duas vezes: primeiro para o dia 18, quando o Ministério da Educação ampliou o período de inscrições, e depois até o dia 27 de junho.

O pagamento da taxa de R$ 85 pode ser feito via boleto, cartão de crédito ou PIX. O documento está disponível na Página do Participante do Enem 2025.





Estudantes que concluem o terceiro ano do ensino médio em 2025, em escolas públicas, são isentos da taxa e não terão o boleto gerado. Acesse o site oficial clicando aqui.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde a prova será aplicada nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à reunião da COP30 que vai acontecer nos municípios durante as primeiras datas.