Foto: José Cruz/Agência Brasil Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abre portas de universidades de todo o país para milhares de estudantes

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina às 23 horas e 59 minutos (no horário de Brasília) desta sexta-feira (13). Antes, as inscrições se encerravam em 6 de junho, mas o Ministério da Educação (MEC) ampliou o cronograma.

Hoje também é o último dia para solicitar atendimento pelo nome social e atendimento especializado. Para isso, é preciso enviar a documentação comprobatória da situação apontada no momento da inscrição. O resultado das solicitações sai em 20 de junho.

A solicitação de isenção também deve ser feita na inscrição. O pagamento da taxa vai até quarta-feira (18).

Os dias de aplicação do exame seguem 9 e 16 de novembro, com exceção de três municípios do Pará - Belém, Ananindeua e Marituba - onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da COP30.

Como fazer a inscrição no Enem?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por todas as etapas do exame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 85, gerado por boleto no próprio site. O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente e poupança (a depender do banco). O boleto é gerado somente pela página, única plataforma por meio da qual é possível realizar os procedimentos do Enem.

Neste ano, os estudantes do ensino médio podem fazer a declaração pré-preenchida pelo sistema, que não emite boleto, mesmo que eles não tenham solicitado isenção.

Além disso, o Enem poderá ser usado para certificação do ensino médio ou comprovação de proficiência parcial por estudantes com 18 anos ou mais. O participante deve manifestar essa intenção no momento da inscrição.





Cronograma completo do Enem 2025: