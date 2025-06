Agência Brasil Enem será aplicado em 9 e 16 de novembro

As inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, dia 13 de junho. A mudança no cronograma foi anunciada pelo Ministério da Educação neste sábado (7).

Com a decisão, foram alteradas as datas de algumas etapas do processo de inscrição:

Inscrições: até 13 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: até 18 de junho

Pedidos de tratamento por nome social: até 13 de junho

Solicitações de atendimento especializado: até 13 de junho

Resultados das solicitações: 20 de junho

Interposição de recursos sobre as solicitações: 23 a 27 de junho

Resultado dos recursos: 4 de julho

Vale ressaltar que a decisão não muda os dias de aplicação do exame, que seguem 9 e 16 de novembro, com exceção de três municípios do Pará - Belém, Ananindeua e Marituba - onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da COP30.

De acordo com a pasta, o prazo foi estendido para os interessados terem mais tempo de garantir a participação. Além disso, o MEC disse que será feita uma grande mobilização nos estados para incentivar a inscrição no exame.

Como fazer a inscrição?

A inscrição deve ser feita na "Página do Participante", no site do governo federal. A taxa de inscrição é no valor de R$ 85, gerado por boleto no próprio site.

O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente e poupança (a depender do banco). O boleto é gerado somente pela página, única plataforma por meio da qual é possível realizar os procedimentos do Enem.

Neste ano, os estudantes do ensino médio podem fazer a declaração pré-preenchida pelo sistema, que não emite boleto para esses participantes, mesmo que eles não tenham solicitado isenção.

Além disso, neste ano, o Enem poderá ser usado para certificação do ensino médio ou comprovação de proficiência parcial por estudantes com 18 anos ou mais. Para isso, o estudante deve manifestar essa intenção no momento da inscrição.

Porta de entrada ao ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, seja em universidades públicas, privadas e até do exterior.

As notas do Enem são utilizadas em programas como o Sisu, que seleciona candidatos para instituições públicas; o Prouni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares; e o Fies, que financia cursos de graduação em universidades privadas com pagamento após a formatura.

Além disso, diversas instituições privadas usam a nota do Enem para conceder descontos ou dispensar vestibulares, e universidades de países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá também reconhecem o exame em seus processos seletivos.

Em 2024, o Enem registrou 4,32 milhões de inscritos, com 3,18 milhões de participantes efetivos. O total representa 73,5% de adesão e um crescimento de 1,6% em relação a 2023.