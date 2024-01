Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Nesta terça-feira (16), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que as inscrições para o Programa Universidade Para Todos 2024 (ProUni)vão começar às 00h do dia 29 de janeiro. Os candidatos que pretendem concorrer a uma vaga pelo programa já poderão consultar na próxima sexta-feira (19) quais faculdades disponibilizarão bolsas nesta edição.

De acordo com o ministro, a pasta avalia os critérios a respeito da nota de corte do programa. Tanto a nota de corte como o calendário completo será disponibilizado aos candidatos a partir desta quarta-feira (17), com a publicação do edital do ProUni 2024.

Esta edição do ProUni comemora os 20 anos do programa criado pelo MEC, que consiste em oferecer bolsas de estudo, integrais ou parciais (a partir de 50%), nas instituições particulares de educação superior. Para isso, ele utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O ProUni acontece de forma semestral, sendo a versão do início do ano com a maior oferta de vagas.

Os candidatos devem comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo para conseguir concorrer às vagas de 100%; ou comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos para concorrer às vagas de 50%.

Além disso, é necessário que o candidato tenha realizado o Enem 2022 ou 2023, obtendo mais de 450 ponto na média aritmética, e não ter zerado a redação.

Os interessados em participar do ProUni devem:

Ter cursado o ensino médio integralmente em uma escola pública ;

em uma escola ; Ou ter cursado o ensino médio integralmente em uma escola particular como bolsista integral ;

em uma escola particular como ; Ou ter cursado o ensino médio parcialmente na rede pública e na rede privada como bolsista integral ;

na rede pública e na rede privada como ; Ou ter cursado o ensino médio parcialmente na rede pública e na rede privada com ou sem bolsa parcial ;

na rede pública e na rede privada ou ; Ou ter cursado o ensino médio integralmente em uma escola particular , com ou sem bolsa parcial ;

em uma , ou ; Ou ser uma pessoa com deficiência ;

; Ou ser professor a rede pública de ensino , sendo essa volta para cursos de licenciatura e pedagogia.

As inscrições acontecem no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Nele, também é possível conferir o edital do programa e as vagas que serão ofertadas.

Nesta terça-feira, o Inep divulgou as notas do Enem 2023 . Fique ligado nos programas de acesso à universidade com a nota do exame de ensino médio.