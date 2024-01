Tânia Rêgo/Agência Brasil - 12/11/2023 Candidatos aguardando abertura dos portões para o segundo dia provas do Enem 2023, na Universidade Veiga de Almeida, na Tijuca, zona norte da cidade

O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira (16) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , realizado em novembro. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão abertas de 22 a 25 de janeiro, oferecendo 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior em todo o país, com base nos resultados do Enem 2023.

O número de participantes no exame subiu para 3,9 milhões no ano passado, após uma queda acentuada durante a pandemia. Contudo, cerca de um terço dos estudantes, ou seja, 1,2 milhão, faltou aos dois dias de prova, mantendo um índice de abstenção (32%) semelhante a edições anteriores.

Neste primeiro momento, as notas serão liberadas apenas para os candidatos que concluíram o Ensino Médio e buscam ingressar em uma universidade. Os "treineiros", que fazem a prova para autoavaliação, terão que aguardar até março para conhecerem seus resultados, conforme especificado no edital.

As notas do Enem são distribuídas em cinco competências: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. No entanto, o resultado final não reflete necessariamente o percentual de acertos, pois o Enem utiliza a Teoria de Resposta do Item (TRI) para corrigir, ajustando a dificuldade das perguntas de acordo com o desempenho dos alunos e atribuindo pesos diferentes a elas. Além disso, cada instituição ou curso superior pode estabelecer critérios próprios para a relevância das competências ao determinar a classificação no Sisu.

Apesar de as notas de redação serem divulgadas simultaneamente com as demais, o espelho da prova, que permite ao aluno identificar onde perdeu pontos na produção do texto, estará disponível apenas após 90 dias. O Ministério da Educação (MEC) esclarece que a correção das redações segue as cinco competências da matriz de referência: domínio da escrita formal, compreensão do tema, coesão, argumentação e respeito aos direitos humanos. A avaliação da redação, assim como nas outras quatro áreas de conhecimento, pode atingir até 1.000 pontos, mas há situações que resultam em nota zero, como desvio do tema e falta de seriedade no exame, entre outros.

Como consultar

Para acessar a nota do Enem, o processo é bem simples. Confira o passo a passo: