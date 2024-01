Reprodução/TV Globo Motorista de ônibus é rendido no ABC Paulista





Na manhã desta terça-feira (16), um homem foi preso após fazer um motorista de ônibus refém em Santo André, no ABC Paulista. O veículo fazia a linha AL-129 e estava com dois passageiros.







De acordo com informações iniciais, o homem entrou no ônibus afirmando que queria falar com o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), e rendeu o motorista com uma faca, obrigando-o a dirigir até a sede da prefeitura.

A polícia foi acionada e cercou o ônibus. Após negociações, o suspeito se entregou e foi levado ao 2° DP de Santo André, onde o caso será registrado.