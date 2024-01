Reprodução Lincon Albuquerque (esquerda) imitou um macaco durante discussão com Carlim Imperador (direita)





O vereador da cidade de Planaltina-GO, Lincon Albuquerque (Cidadania) foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás pelo crime de injúria racial contra um colega negro, após ter imitado um macaco enquanto o vereador Carlim Imperador (Solidariedade) falava aos demais parlamentares, em 13 de novembro de 2023.

O vereador Carlim Imperador (Solidariedade) denunciou ter sido vítima de injúria racial durante uma sessão da Câmara de Planaltina de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. O vereador Lincon Albuquerque (Cidadania) imita o som de um macaco para o colega durante um debate… pic.twitter.com/9i91oIyX3m — 🚩 Bruno 🚩 (@Brunocomunika) November 15, 2023





O crime de injúria racial tem pena de dois a cinco anos de reclusão e multa previstas pela Constituição Federal. Caberá ao Ministério Público de Goiás (MPGO) decidir se denuncia o vereador ou arquiva o caso.

O indiciamento foi confirmado ao iG pelo delegado responsável pelo caso, José Antônio Sena. De acordo com ele, o fato ocorreu durante a sessão nº 174 da Câmara Municipal e três testemunhas que foram ouvidas no âmbito do inquérito confirmaram os fatos relatados na denúncia.

Juntando os depoimentos e a gravação da sessão, feita pela própria Câmara para assegurar a transparência do trabalho legislativo, foi possível concluir o inquérito e chegar ao indiciamento.







O iG procurou o vereador Lincon Albuquerque, e também o vereador Carlim Imperador, para que eles possam comentar a conclusão do inquérito policial e suas expectativas sobre a decisão que será tomada pelo Ministério Público (denúncia ou arquivamento), mas até o momento não recebeu resposta.