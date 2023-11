Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraiso

No próximo domingo (12) acontece a segunda etapa de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o Brasil. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o primeiro dia de provas teve taxa de abstenção de 28,1% dos inscritos no exame. Dependendo do motivo, a falta no Enem pode ser justificada e o candidato consegue solicitar a reaplicação da prova, como por motivos de saúde, por exemplo.

De acordo com o edital do Enem, neste ano, o participante pode pedir uma nova aplicação da prova por problemas logísticos ou no caso de ter sido acometido por alguma das doenças infecciosas abaixo:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Varíola dos macacos (monkeypox);

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

São considerados problemas de infraestrutura ou logísticos situações como falta de energia elétrica no local de prova, erro de aplicação, desastres naturais que impeçam a realização do exame ou falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante.

Caso o candidato se enquadre em algumas dessas condições e deseja a reaplicação, as faltas devem ser justificadas. No caso de doenças infectocontagiosas, o pedido de reaplicação deve conter documentos comprobatórios. Já em relação a problemas logísticos, o Inep vai avaliar as solicitações de acordo com as intercorrências registradas.

Vale destacar que, o participante que foi afetado por problemas logísticos no primeiro dia de aplicação deverá comparecer à segunda etapa do exame normalmente, podendo pedir a reaplicação somente do primeiro dia.

De acordo com o Inep, pessoas alocadas a mais de 30 quilômetros da residência têm o direito à reaplicação garantido.



A nova aplicação deve ser solicitada em até cinco dias úteis ao último dia de aplicação das provas pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ou seja, até 17 de novembro. As solicitações serão analisadas individualmente.

🚨 Mas atenção: o participante que alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluir as provas ou precisar se retirar do local de prova não poderá retornar à sala de aula para concluir o exame e não tem direito à reaplicação.

O que acontece com quem não justifica a falta?



Os participantes que faltarem por motivos que não estão listados no edital ou não justificarem a ausência em algum dos dias do exame não terão direito à reaplicação.

Com isso, o candidato é considerado ausente e as notas das provas não são contabilizadas oficialmente, servindo apenas para autoavaliação do estudante.

Haverá apenas uma reaplicação da prova e, o não comparecimento no dia, horário e local definido pelo Inep também caracteriza ausência do participante. Dessa forma, o candidato não terá uma segundo oportunidade para realização das provas.