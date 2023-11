Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraiso

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que os candidatos que perderam o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 , que ocorreu no último domingo (05), mas que possuam uma justificativa plausível, poderão pedir a reaplicação da prova. O primeiro dia foi marcado pelas questões de linguagens, ciências humanas e redação.

A reaplicação da prova será válida apenas para os candidatos que provarem que estavam com doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos para chegar ao local da aplicação. As novas datas serão nos dias 12 e 13 de dezembro.

As doenças que serão consideradas são:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;



Doença meningocócica e outras meningites;



Varíola;



Varíola dos macacos (monkeypox, mpox);



Influenza humana A e B;



Poliomielite por poliovírus selvagem;



Sarampo;



Rubéola;

Varicela; e

Covid-19.

Já em relação aos problemas logísticos, é expresso no edital que o candidato afetado no primeiro dia de prova deverá comparecer ao segundo dia, podendo solicitar a reaplicação dos temas do primeiro caderno.

No edital, os problemas considerados como de logística são:

Desastres naturais: qualquer evento natural que prejudique a infraestrutura do local de aplicação da prova;

qualquer evento natural que prejudique a infraestrutura do local de aplicação da prova; Falta de energia: a reaplicação acontece quando há o comprometimento da visibilidade da prova pela ausência de luz natural;



a reaplicação acontece quando há o comprometimento da visibilidade da prova pela ausência de luz natural; Falha no dispositivo eletrônico: sendo esse direcionado aos candidatos que solicitaram o uso de leitor de tela e que foi entregue um aparelho defeituoso;



sendo esse direcionado aos candidatos que solicitaram o uso de leitor de tela e que foi entregue um aparelho defeituoso; Erro de execução do procedimento de aplicação: ações por parte da equipe de aplicação que possam comprovar um prejuízo ao participante.



Para solicitar a reaplicação, o candidato deverá fazer o pedido através da Página do Participante , até o dia 17 de novembro. O Inep irá avaliar cada pedido individualmente.

A instituição informa que o candidato deverá inserir obrigatoriamente os documentos comprobatórios no momento do pedido, tendo eles que estarem legíveis.

A documentação terá o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10). Além disso, ele deverá ser assinado por um profissional da saúde competente, com o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, além da data do atendimento.

Aos candidatos que compareceram ao local, mas sentiram indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação, pedindo para saírem antes do término da prova, o Inep informa que a reaplicação não poderá ser pedida , além de não poder retornar a sala para concluir o exame.

Em relação à logística, no dia 30 de outubro o Inep informou que cerca de 50 mil participantes foram cadastrados em locais de provas a mais de 30 km de distância de suas residências. Nesses casos, os candidatos poderão fazer o pedido de reaplicação, caso queiram. Os endereços ainda não foram informados.