ijeab/Freepik Nota do Enem pode ser usada para ingressar em universidades do exterior

Além de servir como porta de entrada para universidades públicas e particulares no Brasil, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também pode ser usada em processos seletivos de instituições de ensino superior no exterior.

A edição deste ano do exame será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas para realizar a prova.

Entre os países com universidades que aceitam a nota do Enem para concorrer a uma vaga na universidade estão Portugal, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Confira a lista de algumas das instituições de cada país:

🇵🇹 Portugal

Universidade de Coimbra (UC) Universidade do Algarve (UAlg) Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) Instituto Politécnico do Porto (P.Porto) Instituto Politécnico Portalegre (IPP) Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) Universidade de Aveiro (UA) Instituto Politécnico da Guarda (IPG) Universidade de Lisboa (ULisboa) Universidade do Porto (U.Porto) Universidade da Madeira (UMa) Instituto Politécnico de Viseu (IPV) Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem) Universidade dos Açores (UAc) Universidade da Beira Interior (UBI) Universidade do Minho Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu) Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona) Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) Universidade Lusófona do Porto (ULP) Universidade Portucalense (UPT) Instituto Universitário da Maia (Ismai) Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia) Universidade Católica Portuguesa (UCP) Universidade Fernando Pessoa (UFP) Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa) Instituto Leonardo da Vinci (ILV) Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa) Universidade Lusíada – Norte Universidade Lusíada Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) Escola Superior Artística do Porto (Esap) Universidade Europeia Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL) Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP) Universidade Autônoma de Lisboa (UAL) Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso) Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe) Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat) Instituto Superior Dom Dinis (Isdom) Instituto Superior de Gestão (ISG) Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém) Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia) Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto Universidade Nova de Lisboa

🇺🇸 Estados Unidos

Universidade de Nova York Universidade Drexel Northeastern University Universidade Temple

🇬🇧 Reino Unido

Universidade de Glasgow Birkbeck - Universidade de Londres Universidade de Loughborough Universidade Nottingham Trent





🇨🇦 Canadá



Universidade de Toronto Universidade Metropolitana de Toronto

Acordo entre países

Portugal é o país que conta com mais instituições de ensino — entre institutos politécnicos e escolas superiores — que aceitam as notas do Enem em seus processos seletivos devido a um acordo com o governo do Brasil.

A nota do Enem pode ser usada para concorrer a uma vaga no ensino superior nesses países, mas outros requisitos podem ser necessários a depender do lugar e da instituição, como um exame que comprove a proficiência na língua (no caso do inglês) e até mesmo a realização de outras provas.



Caso o aluno deseje usar a nota do Enem para ingressar em uma universidade no Brasil, também é possível. O resultado da prova pode ser usado para concorrer a vagas em instituições públicas, além de bolsas de estudo e financiamento, no caso das privadas.

Esses processos são feitos por meio dos três programas nacionais do governo federal: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Entenda aqui como cada um deles funciona.