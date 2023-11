jcomp / Freepik Prova de redação acontece no primeiro fim de semana do Enem

A prova de redação acontece já no primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (5). De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas para realizar a prova neste ano.

Na reta final dos estudos, além de revisar os últimos pontos que devem cair no exame no próximo final de semana, é importante que os candidatos também procurem dicas e orientações para melhorar a redação, já que as técnicas de estudo não são as mesmas das questões de múltipla escolha.

Embora a escrita de cada um seja diferente, a estrutura do texto pedido pelo Enem e os critérios de correção devem ser estudados por todas as pessoas que vão realizar a prova.

No primeiro dia de aplicação, os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre uma situação-problema proposta na prova, a partir dos textos motivadores e do conhecimento de cada aluno.

A nota da redação pode chegar a 1.000 pontos, mas algumas situações podem levar à nota zero, como fugir do tema proposto, elaborar um texto de menos de sete linhas ou desobedecer à estrutura requerida.

Para que o candidato consiga fazer uma boa redação, a professora Daniela Cristina da Silva Garcia, do Aprova Total, mestra e doutoranda em linguística aplicada, afirma que, antes de tudo, é necessário manter a calma e se atentar à estrutura do texto.

"Com o objetivo de controlar a ansiedade, os estudantes acabam buscando fórmulas mágicas ou tentativas — normalmente frustradas — de acertar o tema da redação, esquecendo a importância da estrutura do texto para a nota", diz ela.

Segundo a docente, o primeiro passo é saber montar a estrutura da redação e construir os argumentos que serão usados, para trazer "mais segurança na hora de escrever", além de se atentar aos critérios de correção do texto.

Ainda não comecei a estudar para a redação. E agora?



De acordo com a professora, a falta de prática não significa que o texto, necessariamente, vá ficar ruim, já que "a lógica argumentativa das redações é muito parecida", apesar dos estilos diferentes.



Leia redações nota mil

Ela recomenda que, nesse caso, o aluno leia textos de outros candidatos que atingiram a nota máxima na redação do Enem, mas alerta: "Essa leitura deve ser uma base, e não um modelo a ser copiado, pois a tentativa de adaptar um texto já existente a um novo tende a dar errado."

Separe argumentos por tema

Outra dica é separar um ou dois repertórios para diferentes temas, como educação, saúde, meio ambiente e tecnologia. "Eles servirão como 'coringas' caso não consiga se lembrar de nenhum exemplo legitimado no dia da prova", recomenda.

Já estudei bastante, mas quero melhorar a escrita. O que posso fazer?

Continue treinando

A mestra e doutoranda em linguística aplicada afirma que, para os que já se sentem mais preparados para a redação, a melhor forma de aprimorar a escrita é praticar constantemente. Além disso, para ganhar mais segurança no dia da prova, é preciso estar consciente dos erros e acertos cometidos nos rascunhos, para que o estudante possa usar esses dias antes do exame para lapidar os últimos detalhes.

Atente-se aos erros ortográficos

A ortografia é um desses pontos, de acordo com Daniela. Ela ressalta que é importante saber as regras gramaticais, mas também entender como aplicá-las no texto, especialmente as que o candidato costuma errar.

"Normalmente erramos sempre as mesmas coisas, pois temos um estilo próprio de escrita, com alguns vícios na hora de escrever. Então, a dica é rever os seus últimos textos e analisar os errinhos de norma padrão que aparecem neles", sugere.

Pesquise sobre adequação ao tema

Diferentemente do que muitas pessoas pensam, a professora destaca que somente um repertório já é o suficiente para alcançar a nota máxima da redação, mas é necessário que ele seja relacionado de forma adequada ao tema proposto.

"É importante buscar sempre conectar o exemplo citado com o objetivo traçado para o parágrafo da maneira mais clara possível", pontua.



Pratique argumentação

Os argumentos que o aluno vai construir ao longo do texto também são uma parte importante a ser levada em consideração na avaliação. Para que esse ponto seja melhorado, a recomendação de Daniela é que o estudante leia redações nota mil e preste atenção na argumentação usada pelo candidato.

"Se o seu problema é falha na argumentação, uma boa forma de estudar é reler os textos nota máxima e grifar as partes autorais e opinativas que demonstram a relação que o autor estabeleceu entre o repertório e o objetivo traçado para cada um dos parágrafos", afirma.



Exercite o uso de conectivos

Para cumprir a regra do Enem, segundo a professora, é necessário usar conectivos no início de pelo menos dois parágrafos. A dica é estudar como cada um deles deve ser usado e de que maneira se encaixam no texto.

"Por exemplo, quando usamos 'entretanto', a relação entre os períodos ligados por ele precisa necessariamente ser de contraste ou oposição", ressalta. Outra recomendação é, após terminar a redação, grifar os conectivos usados para verificar se algum deles é repetido muitas vezes, já que isso também pode descontar pontos da nota final.