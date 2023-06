Reprodução: Agência Brasil Site do Fies

Termina nesta sexta-feira (2) a pré-seleção da lista de espera do Fies 2023/1 . Segundo o edital do programa que oferece financiamentos em universidades particulares para estudantes, os candidatos devem acompanhar o resultado da pré-seleção por meio do site FiesSeleção .

Caso estejam entre os convocados, os candidatos devem complementar a inscrição já feita no site até três dias.

Em 2023, o Fundo de Financiamento Estudantil ofereceu mais de 67 mil financiamentos em 1.389 instituições privadas de todo o país.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o programa recebeu um total de 205.177 inscrições.

Os cursos mais procurados foram os de Medicina, Direito e Enfermagem.

No entanto, só participaram da seleção estudantes que fizeram qualquer uma das edições do Enem a partir do ano de 2010, tiraram notas acima de 450 pontos e não zeraram na redação.

A renda mensal familiar dos candidatos que se increvem no Fies deve ser de, no máximo, três salários minímos.

