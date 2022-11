Divulgação/Inep Redação será aplicada no primeiro dia do Enem

Os estudantes brasileiros começarão a realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no próximo domingo (13). Neste primeiro dia serão respondidas questões sobre linguagens e ciências humanas. Além disso, eles deverão escrever uma redação.

E, assim como em todas as edições da prova, é gerada uma grande expectativa acerca do tema base para que os estudantes escrevam a redação. Mas, como o assunto só é revelado no dia do exame, resta aos alunos saberem quais foram os temas das últimas edições.





Confira, a seguir, os temas das redações desde 2012:

2012 - Movimento imigratório para o Brasil no século 21

2013 - Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2014 - Publicidade infantil em questão no Brasil

2015 - A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2016 - Caminhos para combater o racismo no Brasil

2017 - Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2018 - Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet

2019 - Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2020 - O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2021 - Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

Detalhes sobre a redação do Enem

Os estudantes precisam produzir um texto no formato de dissertação-argumentativa que conte com introdução, argumentos que defendam um ponto de vista e conclusão.

A pontuação neste recorte do Enem vai de zero a mil. Os candidatos que zeram a prova não podem participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou o Programa Universidade para Todos ( ProUni ), que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior.

As redações do são avaliadas em cinco competências, cada uma valendo 200 pontos: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Entre os motivos que podem levar o estudante a zerar na redação , estão fuga total ao tema, texto com até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante e folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

