Ansiedade e preocupações são sentimentos comuns aos jovens que vão prestar as provas do Enem e vestibulares nas universidades do país. O Exame Nacional do Ensino Médio 2022 começa a ser aplicado no próximo domingo (13) . Cerca de 3,4 milhões de estudantes terão cinco horas e meia para responder a provas de linguagens e ciências humanas e escrever a redação.

Nesta época do ano, as escolas ou cursinhos começam a reduzir o ritmo de novos conteúdos para focar as revisões e o uso de podcasts pode ser uma ótima oportunidade para associar o estudo com momentos mais leves e de descontração.

“Existe uma pressão natural nesta etapa da vida para que os estudantes tenham bons resultados nas provas. Ouvir podcasts é uma forma de se manter atualizado e, ao mesmo tempo, descontrair e aliviar o stress que esse período causa. É possível ouvir os conteúdos enquanto se está em trânsito, andando de ônibus ou metrô, fazendo exercícios físicos”, diz a diretora pedagógica da Escola Mais, Marina Castellani.





Para ajudar os alunos, a equipe da instituição listou sete podcasts disponíveis nas plataformas de streaming que podem contribuir, e muito, para os estudos.

Xadrez Verbal

Com temas relevantes sobre política internacional, da América Latina passando por Rússia e China, o podcast Xadrez Verbal faz análises, críticas e abre espaço para debates entre os estudantes.

Para Marina, os temas abordados podem contribuir na hora da redação do Enem. “É fundamental que o jovem tenha domínio sobre a atualidade, e a dica é apostar em conteúdo para se manter informado, mas que também ajude o aluno a argumentar”, diz.

Presidente da Semana

Esta opção é para quem quer estudar história brasileira. Em 29 episódios, o podcast narra a trajetória de todos os presidentes do Brasil, desde Deodoro da Fonseca até Jair Bolsonaro.

Para a diretora, a opção aparece como uma forma leve de revisão de conteúdo antes das provas, além de oferecer em resumo o impacto de cada liderança no contexto nacional.

Dá ideia

Os episódios tratam de temas atuais e pertinentes para redações de ENEM e vestibulares, sendo uma ótima ferramenta de estudos para desenvolver uma boa escrita na hora da prova.

“Como cada episódio trata de um tema diferente, os conteúdos favorecem para um desempenho melhor do estudante”, avalia a diretora.

Podcast Biologismo

O podcast foi ao ar em 2019, dois anos depois de surgir como uma página nas redes sociais para tratar de forma leve temas relacionados a biologia, meio ambiente e ciência.

“São conteúdos diversos, que auxiliam o estudante na aula ou no preparatório das provas. Temas como crise climática, hídrica e biopirataria, por exemplo, podem ser diferenciais na hora do teste”, reforça a diretora da Escola Mais.

Fronteiras da Ciência

Também voltado à área científica, o podcast explica como funciona na prática a ciência no dia a dia. Segundo Marina, os estudantes podem encontrar no podcast conteúdo que ajuda a ampliar o leque de conhecimento na hora da prova, desde os assuntos mais curiosos, como dinossauros, ou asteroides, funcionamento do corpo humano e os dilemas do universo até os relevantes para o momento atual, como negacionismo e novas descobertas na área da ciência.

6 Minute English

Esse podcast é uma boa dica para quem quer treinar um segundo idioma para as provas. Em áudios curtos, o estudante pode desenvolver habilidades em inglês com situações reais e temas atuais.

“É uma forma de estudar, se manter atualizado e praticar a audição em outra língua”, diz Marina.

Ambientalmente

Temas relacionados ao meio ambiente, que envolvem questões acerca de mudanças climáticas e da poluição, podem ser coringas nos dias de hoje. O podcast tem uma linguagem simples e de fácil compreensão para quem quer se aprofundar em conteúdos mais complexos.

“Nesse caso, ter domínio sobre o assunto estudado é essencial para quem vai prestar as provas”, comenta a diretora.

