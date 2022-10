Marcello Casal/Agência Brasil Proposta ainda precisa passar pelo Conselho Acadêmico

Após uma decisão aprovada de forma unânime pelo Conselho de Graduação da Universidade de São Paulo ( USP ), na última semana, a universidade poderá oferecer vagas aos cursos de graduação via Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) a partir de 2023. No entanto, a proposta ainda precisa passar pelo Conselho Acadêmico para começar a valer.

Caso a medida seja aprovada, os candidatos, a partir desse ano, serão convocados diretamente pela Fuvest a partir das notas que conseguirem nas provas do Enem. O nome para nova forma de ingresso se chamará Enem-USP.

Veja como deve funcionar as vagas no novo sistema

Em 2023, a Universidade de São Paulo oferece 11.147 vagas. Deste total, 8.211 são destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas para o Enem-USP.

Além de 4.954 reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência; 2.169 vagas para candidatos EP (Escola Pública); e 1.088 para EP/PPI (Escola Pública/Pretos, Pardos e Indígenas).

Para a seleção de candidatos pelo Enem-USP estão sendo destinadas 606 vagas para Ampla Concorrência; 1.237 para estudantes EP e 1.093 para estudantes EP/PPI.

Vestibular Fuvest 2023

O vestibular conta com duas fases. Veja abaixocomo irá funcionar:



1ª fase Fuvest 2023

Local de prova: 18 de novembro

Prova: 4 de dezembro

Resultado: 16 de dezembro

2ª fase Fuvest 2023

Local de prova: 16 de dezembro

Prova: 8 e 9 de janeiro de 2023

