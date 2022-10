Agência Brasil Provas do Enem

Nesta segunda-feira (24), os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2022 foram divulgados na página do participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) .

Nas redes sociais, no entanto, os candidatos relataram instabilidade no portal e muitos disseram não ter conseguido acessar a informação até agora.

Os dados estão disponíveis no "cartão de confirmação", onde também podem ser encontradas outras informações, como o idioma estrangeiro escolhido pelo candidato (inglês ou espanhol), as datas em que serão aplicadas as provas e solicitações de atendimento especializado, para pedir adaptação a pessoas com deficiência, por exemplo.

O Inep informa que o estudante pode imprimir o "cartão de confirmação" para levá-o no dia da realização do exame , mas que isso é apenas uma recomendação, não sendo obrigatória a apresentação do papel.

Nas redes sociais, alguns candidatos disseram já ter conseguido acessar o local da prova , mas muitos ainda fazem reclamações sobre a página ter caído.

"O site do inep caiu e eu só quero saber logo meu local de prova", escreveu um usuário.

mds o site do inep caiu e eu só quero saber logo meu local de prova — ady 😈 The Car 😈 (@yadhyad) October 24, 2022

Outro, perguntou na publicação de alguém que já sabia onde vai fazer a prova como ele conseguiu acessar a plataforma, já que o sistema ainda não havia voltado para ele.

como tu conseguiu ver teu local de provaaa essa merda desse site do inep caiu e n voltou mais — liv 📓 (@studylivv) October 24, 2022

esse site da inep é uma bosta mds — may 🇧🇷🚩 (@bmpinkk) October 24, 2022

Vtnc inep, arruma essa merda desse site aí tô querendo ver meu local de prova — Giovanne Simas (@Giovanne_simass) October 24, 2022

Ao iG , o Inep informou ter disponibilizado as informações no portal, mas que "o acesso à plataforma gov.br está intermitente em função de uma manutenção que está sendo realizada pelo Ministério da Economia".

De acordo com o instituto, "não há qualquer tipo de inconsistência na Página do Participante do Enem e, assim que o acesso ao gov.br for normalizado, todos os participantes conseguirão conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição".

Enem 2022

O Enem é a principal porta de entrada de estudantes ao redor do Brasil em universidades públicas e privadas. A edição deste ano será aplicada em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro de 2022.

No primeiro dia, os candidatos deverão responder 90 questões das provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo domingo, os estudantes farão as provas de Ciências da Natureza e Matemática .

Nos dois dias de aplicação, os portões dos locais das provas serão fechados às 13h e o exame começa a ser distribuído às 13h30.

