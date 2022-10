Divulgação Unicamp - 21.10.2022 O vestibular Unicamp oferece mais de 2,5 mil vagas para início em 2023

Nesta sexta-feira (21), a Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp ) liberou para os estudantes o acesso ao cartão com os locais onde serão aplicadas as provas da primeira fase do vestibular 2023 da instituição.

As provas aos mais de 61 mil candidatos inscritos serão aplicadas no dia 6 de novembro, das 13h às 18h, nas cidades de Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto.

Segundo divulgado pela Unicamp, as prova também serão aplicadas em Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Também haverá opção aos vestibulandos de fazer provas nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Este ano o teste terá 72 questões sobre disciplinas do ensino médio. A segunda fase do vestibular ocorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro.

Resultado e vagas

A lista de aprovados esta prevista para ser liberada no dia 6 de fevereiro de 2023, após isso, os candidatos devem se matricular nos três dias seguintes à divulgação.

A Unicamp oferece 2.540 vagas em 69 cursos de graduação que estão localizados nas cidades de Campinas, Limeira e Piracicaba.

Com mais de 180 candidatos por vaga, o curso de Medicina segue sendo o mais procurado. Logo depois, o curso de Arquitetura e Urbanismo, com mais de 40 inscritos por vaga ofertada.

Para saber mais, acesse o Edital do Vestibular ou a página da Comvest , organizadora da seleção.

