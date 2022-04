Divulgação/ Inep Registro de estudante respondendo o gabarito da prova

Nesta sexta-feira às 23h59 termina o prazo para que os estudantes solicitem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 . O processo deve ser feito na Página do Participante , no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Os alunos que têm o direito à gratuidade do Enem são os que:

- Estão na última série do Ensino Médio este ano em escolas públicas;

- Tenham cursando todo o Ensino Médio em escola pública ou sejam bolsistas integrais em escolas privadas. É necessário que os candidatos tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.818) por pessoa;

- Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membros de família de baixa renda, e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Documentos necessários

Para aplicar para a taxa de isenção, são exigidos documentos como a cédula de identidade do candidato e dos outros membros que compõem o núcleo familiar; a cópia do cartão com o NIS válido, onde está a inscrição no CadÚnico; uma declaração que comprove a realização de todo o Ensino Médio em escola pública ou o histórico escolar desse período com a assinatura e carimbo da escola. Caso o participante seja bolsista de escola privada, adicionar a declaração da instituição que comprove a condição.

Leia Também

Isentos do Enem 2021

A taxa de inscrição também pode ser dispensada para os isentos do Enem 2021 que, por algum motivo, faltaram no dia da prova e querem fazer o Enem 2022 de forma gratuita.

Os alunos, porém, também devem enviar documentos pelo site que justifiquem a ausência, como atestados médicos e boletins de ocorrência

Resultado da solicitação

Os resultados da justificativa de ausência e da solicitação de isenção serão divulgados em 22 de abril, também na Página do Participante . Os que tiverem o pedido negado, podem recorrer entre 25 e 29 de abril, com resultado em 6 de maio.

Após fazer o pedido de isenção, ainda é necessário se inscrever para participar do exame. O edital com as datas das inscrições, no entanto, ainda não foi publicado pelo Inep.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.