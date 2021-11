Reprodução Enem

O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (29), que o divulgará o resultado do Enem 2021 no dia 11 de fevereiro. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta tarde.

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Danilo Dupas, a edição deste ano teve uma abstenção de 29% . Com apenas 2,1 milhões de participantes, este foi o pior atingido número desde 2009 quando a prova passou por uma reformulação.

Milton Ribeiro, ministro da educação, disse que o Enem este ano ocorreu de acordo com o que estava planejado. Ao ser acusado por possível inteferência na prova, ele afirmou que "não é hora de tripudir sobre nada, nem ninguém" e que "a sociedade brasileira saiu ganhando".

Durante a coletiva, Ribeiro também elogiou Dupas e disse que o sucesso da prova é resultado do trabalho do presidente. Dias antes da aplicação do primeiro dia de prova, o Inep teve uma demissão coletiva de 33 coordenadores .

Os gabaritos das provas serão divulgados na próxima quarta-feira (01).