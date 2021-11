FOTO: AGÊNCIA BRASIL Aplicativo do Enem

Nesta segunda-feira (29), começou o prazo para que estudantes que não puderam comparecer ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 solicitem a reaplicação da prova. Os pedidos serão aceitos até esta sexta-feira (3), somente pela internet.

A solicitação pode ser feita por aqueles que faltaram ao exame por motivos como doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos.

São exemplos de doenças infectocontagiosas: Covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

É importante que a descrição médica da condição de saúde e o código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID) sejam anexados à solicitação de reaplicação da prova.

Leia Também

São considerados problemas logísticos: desastres naturais; falta de energia elétrica no local de prova ou qualquer outro problema no lugar de realização do exame que impeça a aplicação do Enem.



Nesse domingo (28), um estudante de 17 anos foi picado por um escorpião dentro da sala em que realizaria a prova, em Goiânia . O jovem foi socorrido e não conseguiu realizar a prova. Nesse caso, por exemplo, será necessário pedir a reaplicação do exame, já que o incidente se deu no local onde ele faria o Enem e não foi de responsabilidade do participante.

Data da reaplicação

A reaplicação do Enem está marcada para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022. As provas seguirão o formato regular de 180 questões objetivas igualmente distribuídas por Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação.

Mesmo que os estudantes tenham feito a inscrição para o Enem Digital, a reaplicação será apenas em prova impressa.