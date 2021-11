Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Estudante do Salgueiro comemora decisão sobre o Enem: 'Só tenho a agradecer'

Morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Marcos (nome fictício), de 21 anos, está entre os estudantes que perderam o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 21 de novembro, por causa da operação do Bope que resultou em ao menos nove mortes. Eles podem ser muitos: dos 2.054 candidatos direcionados para os seis locais de aplicação mais próximos da região, 501 não compareceram naquela data, como revelou O GLOBO.

Frente à angústia dos estudantes que tiveram de abrir mão de uma vaga na universidade pública em defesa de sua integridade física, residentes de São Gonçalo organizaram um abaixo-assinado para garantir ao grupo de candidatos o direito à reaplicação do exame, que será realizada nos dias 9 e 16 de dezembro. A petição já teve mais de 12 mil assinaturas.

Uma mobilização que trouxe resultados. Neste domingo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem, emitiu uma nota para comunicar que os estudantes terão seus direitos garantidos e poderão fazer uma nova prova, mediante um pedido individual de reaplicação.

"Só tenho a agradecer a quem tomou a iniciativa", diz Marcos. "A medida do Inep foi muito boa, porque deu atenção à gente que teve dificuldade de ir a prova. Estou muito grato por ir fazer a prova".

Ele já estuda numa universidade pública, mas gosta de fazer o exame todo ano para testar os conhecimentos. Em 2021, o hábito foi interrompido pelos tiroteios. Marcos garante, contudo, que pedirá a reaplicação.

"Quero tirar uma pontuação alta em algumas matérias. Até hoje não consegui ir como eu queria", afirma, reforçando a importância da decisão do Inep para os amigos que, ao contrário dele, estão fazendo o Enem à vera. Segundo Marcos, muitos optaram por se arriscar no cenário de terror que se via nas ruas do Salgueiro naquela data para não perder a prova.



O pleito pela garantia de uma nova prova aos estudantes do Salgueiro foi encabeçado por João Vitor Pires, morador de São Gonçalo e ex-candidato a vereador da cidade. A causa também recebeu o apoio da Defensoria Pública da União e da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que enviaram ofícios ao Inep para defender o direito da reaplicação aos candidatos.

"Espero que essa seja somente a primeira de muitas vitórias que esses jovens ainda possam comemorar. Estou muito feliz de poder ter ajudado começando essa mobilização. Não é porque alguém nasceu na favela que não pode sonhar. Pelo contrário, são essas pessoas que precisam ainda mais da nossa atenção e ajuda como sociedade", diz Pires.