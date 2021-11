Youtube/ TV Brasil Coletiva de imprensa do MEC e do Inep sobre o primeiro domingo do Enem 2021





O primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 registrou taxa de abstenção de 26%. O número foi confirmado pelo presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas.



Ele participou de coletiva de imprensa realizada hoje, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. De acordo com a CNN Brasil, primeiro o titular do MEC disse que a abstenção tinha sido de 24,5%, mas, em seguida, Dupas o corrigiu.



"Acredito que o Enem foi um sucesso", disse o ministro, ao destacar a abstenção semelhante a de outras edições. Neste ano, o Enem teve 3.109.762 inscritos, menor número desde 2005.

“Um número muito próximo ao último Enem [antes da pandemia]. Mostrando que o mais importante não é o número de inscritos, mas quem vai fazer a prova”, defendeu Ribeiro.







Hoje os participantes responderam questões de Linguagens e Ciências Humanas e fizeram a redação, que abordou a situação de pessoas sem registro civil . No próximo domingo (28), serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências Naturais.