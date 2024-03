Reprodução Ministro Alexandre de Moraes





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) se encontra novamente no centro de uma investigação da Polícia Federal, desta vez por uma suposta tentativa de fuga. A revelação surgiu nesta segunda-feira (25) através do jornal The New York Times, que detalhou a permanência de Bolsonaro na Embaixada da Hungria por dois dias após a operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte em 8 de fevereiro.

A investigação em curso busca determinar se Bolsonaro organizou efetivamente uma tentativa de fuga para a Hungria. Há suspeitas de que o ex-presidente planejou se exilar no país europeu, aproveitando sua estreita relação com o presidente húngaro, Viktor Orbán, líder de extrema-direita.

A embaixada da Hungria, situada fora do alcance da segurança nacional brasileira, poderia oferecer um local seguro para Bolsonaro em caso de uma possível prisão determinada pela justiça brasileira.

A defesa de Bolsonaro confirmou sua estadia de dois dias na embaixada, explicando que ele estava lá para "manter contatos com autoridades do país amigo, inclusive o primeiro-ministro".

Diante desse cenário, surgiram questionamentos sobre a possibilidade de uma prisão de Bolsonaro por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.



No entanto, interlocutores ouvidos pelo Portal iG – Último Segundo indicam que não há movimentos por parte do ministro para determinar a prisão do ex-presidente.

Moraes demonstra interesse em acompanhar as investigações da PF sobre o tema antes de tomar qualquer decisão, evitando assim "queimar etapas" nesse processo.





A tendência, segundo esses interlocutores, é que Moraes aguarde o desenrolar das investigações para avaliar se há necessidade ou não de autorizar uma prisão preventiva de Bolsonaro.

Enquanto isso, o ex-presidente segue sob intensa pressão, em meio a especulações e incertezas sobre seu futuro político e legal.

