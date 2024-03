Inmet Mapa da previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "Grande Perigo" para os estados da região Sudeste, vigente até às 10h de domingo (24), principalmente para o Rio de Janeiro, coberto pela mancha vermelha, indicando alto risco. Além disso, alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" foram emitidos para áreas do Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país.

O aviso de maior intensidade começou a vigorar à meia-noite de sexta-feira (22), levando o Rio de Janeiro a entrar em estado de alerta devido às consequências previstas do temporal. O governador Cláudio Castro fez um apelo para que as pessoas evitassem se deslocar e se expor a riscos.

Segundo o Inmet, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo podem enfrentar chuvas superiores a 60 mm/h e ventos acima de 100 km/h. Há um grande risco de danos em edificações, cortes de energia, quedas de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

As recomendações do Instituto incluem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos, buscar abrigo em caso de perigo confirmado e evitar permanecer ao ar livre.

Além disso, foram emitidos alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial". A mancha laranja cobre parte do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste, com vigência até às 10h de sábado, prevendo chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h, com risco de cortes de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os alertas de "Perigo Potencial" estão em vigor até às 10h de sábado, prevendo chuvas entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos e baixo risco de cortes de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para o final de semana, a previsão é de dias encobertos e com chuvas fortes no Rio de Janeiro, com temperatura máxima de 26°C e mínima de 22°C. Em São Paulo, com todos os alertas em vigor, são esperadas muitas nuvens com chuva isolada, com temperaturas variando entre 23°C e 17°C. Em Florianópolis, sem alertas, o sábado será semelhante a São Paulo, com apenas nuvens no domingo, e temperaturas entre 27°C e 21°C. Em Manaus, são previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 33°C.