Fernando Frazão/Agência Brasil - 22/03/2024 Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas

Na manhã deste sábado (23), subiu para sete o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Comitê de Chuvas RJ, que cuida das ações de combate aos efeitos dos temporais.

Um homem morreu após ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Já em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um outro se afogou após o caminhão que ele dirigia cair em um rio.

Nesta manhã, em Petrópolis, o Corpo de Bombeiros retirou uma criança de 4 anos com vida dos escombros. O pai dela, de 25 anos, foi encontrado morto após o desabamento de uma residência no bairro Independência. Cinco pessoas foram retiradas com vida do local e quatro óbitos foram confirmados.

Os bombeiros também atuam nas buscas de uma vítima em Teresópolis. Ela estaria soterrada sob os escombros de uma casa que desabou, na comunidade da Coreia. No local, duas pessoas foram resgatadas com vida e um óbito foi confirmado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para cerca de 100 ocorrências relacionadas às chuvas. Segundo as informações da corporação, ao menos 90 pessoas foram resgatadas com vida. As ocorrências incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamento e inundações.

