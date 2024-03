Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Guilherme Boulos e Ricardo Nunes serão adversários em SP





Após a divulgação dos resultados da Paraná Pesquisa, aliados do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) expressam confiança na possibilidade de sua reeleição em São Paulo. A análise aponta que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) não terá fôlego suficiente, mesmo com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo apurou a coluna Panorama, do Portal iG Último Segundo, o grupo do chefe do executivo paulistano se entusiasmou com rejeição de 37% de Boulos na capital, o que dificultaria a migração de eleitores mais moderados para sua candidatura.

De acordo com grupos próximos ao prefeito, figuras como Marta Suplicy (PT-SP) ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), seriam mais competitivas que Boulos por conseguirem romper a "bolha" ideológica e alcançar eleitores de centro-direita com maior facilidade.

Além disso, acreditam que Marta não terá força suficiente para impulsionar a candidatura de Boulos, mesmo ocupando o cargo de vice na chapa e sendo muito bem avaliada por ter sido prefeita no começo do século.





Nesse contexto, o foco dos aliados de Nunes agora é persuadir Kim Kataguiri (União Brasil-SP) a desistir de sua candidatura e oferecer seu apoio a Nunes na disputa contra Boulos.

A estratégia visa polarizar a corrida eleitoral, consolidando uma disputa direta entre Nunes e Boulos e buscando uma vitória no primeiro turno.