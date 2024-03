Antônio Cruz/Agência Brasil - 24.08.2023 Mauro Cid

A Polícia Federal apontou em relatório divulgado nesta terça-feira (19) que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid confirmou ter fraudado certificados de vacinação contra a Covid-19 por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Cid diz “QUE confirma receber a ordem do ex-Presidente da República, JAIR BOLSONARO, para fazer as inserções dos dados falsos no nome dele e da filha LAURA BOLSONARO; QUE esses certificados foram impressos e entregue em mãos ao presidente”.

Cid também teria dito que “o então Presidente da República ao tomar conhecimento de que MAURO CESAR CID possuía cartões de vacinação contra a Covid-19 em seu nome e em nome de seus familiares, ordenou que o colaborador fizesse as inserções para obtenção dos cartões ideologicamente falsos para ele e sua filha LAURA”.

O documento indica que foram feitas quatro emissões do certificado pelo aplicativo do ConecteSUS. Três delas foram registradas nos dias 22, 27 e 30 de dezembro de 2022. No dia 30, Jair Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos.