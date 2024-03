Montagem iG / Imagens: Marcello Casal jr/Agência Brasil e Rovena Rosa/Agência Brasil Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e Ricardo Nunes, atual prefeito da capital paulista

De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgada nesta terça-feira (19), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), venceria seu principal opositor, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) , em um possível segundo turno das eleições municipais na capital. No cenário direto entre os dois políticos, Nunes receberia 46% dos votos, enquanto Boulos alcançaria 39,1%.

Entre dezembro de 2023 e março de 2024, a intenção de voto em Nunes cresceu 4,7 pontos percentuais, enquanto Boulos teve uma queda de 0,7 ponto percentual nas pesquisas nos últimos 4 meses.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.350 eleitores entre os dias 13 e 18 de março de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é SP-05177/2024.

Além disso, a pesquisa apresenta dois cenários estimulados para o primeiro turno. Em ambos os cenários, Nunes lidera. No primeiro cenário, onde o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) também é candidato, a intenção de voto para o atual prefeito é menor, com 32%. Boulos possui 30%, Kataguiri alcança 5,7%. Outros candidatos mencionados são Tabata Amaral (PSB) com 9,6%, Marina Helena (Novo) com 5,9%, e Altino Prazeres (PSTU) com 1%.

No segundo cenário, sem a participação de Kataguiri, Boulos mantém 30% dos votos e Nunes sobe para 34,3%. Tabata Amaral é mencionada com 10,5%, Maria Helena com 6,3%, e Altino Prazeres com 1,3%.

