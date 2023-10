Arthur Boppré/ Wikipedia Commons Ponte Rio–Niterói





Um grave acidente na tarde desta quarta-feira (18) causou a interdição temporária da Ponte Rio-Niterói, principal ligação entre o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói. O incidente, que envolveu um engavetamento de cinco veículos e um incêndio em um dos automóveis, resultou em significativos impactos no tráfego da região e gerou transtornos para milhares de motoristas.

O acidente ocorreu por volta das 16h24 e obrigou a paralisação completa do trânsito em ambas as direções da Ponte devido à intensa fumaça e à chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. O incêndio em um dos veículos agravou a situação, tornando necessária uma resposta rápida das autoridades e serviços de emergência.

Após 45 minutos de esforços para controlar o incêndio e garantir a segurança dos envolvidos, duas das três pistas da Ponte foram reabertas. No entanto, a terceira pista só foi liberada às 18h30, após a remoção dos destroços e a conclusão das operações de socorro.

A concessionária responsável pela Ponte Rio-Niterói informou que não houve feridos no acidente. Contudo, as ocorrências geraram impactos significativos no tráfego, resultando em congestionamentos que afetaram não apenas a Ponte, mas também diversas vias da cidade do Rio de Janeiro.

O congestionamento na cidade chegou a atingir a marca de 183 km, representando um aumento de 18% em relação à média para o horário de 18h30, se comparado com as três últimas quartas-feiras. O caos no trânsito se espalhou por várias regiões da cidade, com agentes da Prefeitura tentando minimizar os transtornos para os motoristas.





As principais vias afetadas incluem a Avenida Francisco Bicalho, Avenida Presidente Vargas, Praça da Bandeira, Avenida Rei Pelé, Avenida Brasil, Linha Vermelha, Túnel Rebouças, Avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, Túnel Santa Bárbara, Elevado 31 de Março, vias na Região Portuária, Estácio e Cidade Nova, além das vias internas do bairro da Tijuca.