JOEDSON ALVES Hélio Marcos Prates Doyle





O presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Hélio Doyle, anunciou sua saída do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (18), após postar uma mensagem ofensiva por nas redes sociais. A decisão foi tomada após uma intensa repercussão negativa e demonstrações de descontentamento dentro do governo.

Doyle compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuff, que continha a frase: "Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante".

A mensagem causou indignação entre apoiadores de Israel e aqueles que a consideraram ofensiva e inadequada para um ocupante de um cargo público de alto escalão.

Após a disseminação da mensagem, Hélio Doyle removeu a publicação de suas redes sociais e emitiu uma nota de desculpas, reconhecendo que a mensagem era inadequada e lamentando o impacto negativo que ela causou.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT-RS), expressou seu descontentamento com a atitude de Doyle e a mensagem compartilhada, ressaltando a importância de um comportamento condizente com o cargo ocupado.

"O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros", contou Doyle.







Como resultado da controvérsia e do impacto negativo que a mensagem teve, Hélio decidiu deixar o cargo de presidente da EBC e pediu desculpas publicamente pelo ocorrido.



"Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses", escreveu Doyle em um comunicado aos funcionários da EBC, posteriormente postado também em rede social", completou.