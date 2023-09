CanalGOV - 14/08/2023 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o programa Conversa com o Presidente





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em busca de um novo Procurador-Geral da República e já definiu três nomes como favoritos para ocupar o cargo. A escolha do novo PGR é uma decisão importante, e o petista busca alguém que se aproxime do estilo de gestão de Augusto Aras, o atual dono da função.

Os três nomes favoritos para o cargo são Paulo Gustavo Gonet Branco, Mario Luiz Bonsaglia e Antonio Carlos Bigonha. Cada um deles traz sua própria bagagem e características que são apreciadas por Lula.

Embora Bigonha seja a preferência do PT, Lula tende a escolher Paulo Gustavo Gonet Branco devido à sua boa relação com ministros do STF, incluindo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ser crítico da Lava Jato e ter um perfil mais conservador.

Gonet, nascido no Rio de Janeiro, é um subprocurador-geral que ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Possui uma sólida formação acadêmica, com mestrado em Direitos Humanos e doutorado em Direito, Estado e Constituição.

Além disso, Gonet é professor universitário e tem uma relação próxima com ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Sua escolha é vista como a maior possibilidade, dada a sua capacidade de dialogar com o STF e por ter perfil conservador.

Mario Luiz Bonsaglia, por sua vez, é um subprocurador que ingressou no MPF em 1991 e faz parte da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR).

Embora tenha demonstrado apoio à Operação Lava Jato no passado, Bonsaglia fez críticas à operação, argumentando que foi excessivamente midiática e enfatizando a necessidade de punir indivíduos em vez de empresas. Apesar de estar na lista tríplice, sua chance de ser escolhido é considerada pequena.

Antonio Carlos Bigonha, natural de Ubá (MG), é outro subprocurador com um perfil mais progressista. Ele possui uma sólida experiência na área ambiental e já exerceu a presidência da Associação Nacional dos Procuradores da República. Sua nomeação é vista com bons olhos pelo PT devido ao seu alinhamento com questões relacionadas ao meio ambiente.





A decisão final de Lula sobre o novo PGR deverá ser anunciada nos próximos dias, uma vez que Augusto Aras deixará o cargo daqui a duas semanas.

Essa escolha é vista com muita importância, pois o Procurador-Geral da República desempenha um papel fundamental na condução de investigações e processos no Brasil.