O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou nesta terça-feira (13) para Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), ministra do Turismo, e Waguinho (Republicanos-RJ), prefeito de Belford Roxo, que vai trocar a chefia do ministério. A mudança ocorrerá entre o fim desta semana e o começo da semana que vem.

O petista se encontrou com o casal Waguinho para explicar os motivos que o levarão a tirar Daniela do cargo para colocar Celso Sabino (União Brasil-PA). Lula apontou que a saída da ministra do União Brasil a enfraqueceu politicamente, tornando insustentável a manutenção dela no cargo.

O presidente da República elogiou o trabalho desenvolvido pela ministra e evidenciou que a troca era apenas por questão política. Se dependesse dele, não faria a alteração. Também avisou que a mudança ocorrerá só depois da reunião ministerial, programada para quinta (15).

Lula quer dar uma saída honrosa para Daniela, permitindo-a que apresente as ações que realizou no Turismo neste primeiro semestre. Após o evento, o presidente comunicará a alteração.

O petista garantiu que oferecerá cargos para aliados do casal Waguinho, além de enviar recursos para Belford Roxo e aliados do prefeito em cidades vizinhas. Também seguirá prestigiando os projetos que forem apresentados pela ministra na Câmara, já que ela retornará para a função de deputada federal.

Lula ainda definirá vida de outros aliados

O presidente precisará alinhar com o União Brasil a saída e entrada de outros nomes em cargos do segundo e terceiro escalão no Turismo. O partido quer mandar e desmandar em todos os setores, inclusive na Embratur, chefiada por Marcelo Freixo (PT-RJ), um dos maiores aliados de Lula.

O petista quer resolver o impasse o mais rápido possível. A tendência é que Freixo e outros aliados do governante sejam levados para outros setores. Não é descartada a hipótese do ex-deputado federal integrar o Ministério de Portos e Aeroportos por conta da sua boa relação com o ministro Márcio França (PSB-SP).

