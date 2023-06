Reprodução/Instagram O prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro





O prefeito de Belfort Roxo, Waguinho (Republicanos-RJ), tentou levar o Republicanos para a base do governo Lula (PT), mas não obteve sucesso. Ele luta para que sua esposa, Daniela Carneiro, siga ministra do Turismo. Porém, se depender do seu partido, não conseguirá ter sucesso.

Waguinho era do União Brasil, no entanto, saiu da legenda em abril e migrou para o partido liderado por Marcos Pereira. Ao perceber que Daniela perderá o ministério para o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), o prefeito tentou articular a permaneça da esposa.

Mas Marcos Pereira, que presidente o Republicanos, disse a CNN que a sigla “não entrará no governo”, porque “seguirá independente até o dia 4 de janeiro de 2027”, quando chega ao fim o mandato de Lula.

Waguinho ainda escutou do comandante da agremiação em que hoje é filiado que sempre soube que o Republicanos não participaria do Palácio do Planalto, porque há uma bancada conservadora e que tem muitas divergências com a atual agenda do PT e de partidos que fazem parte da base aliada.

Waguinho articula para manter Daniela no Planalto

Waguinho foi a Brasília e irá se encontrar com Lula para tentar manter a esposa no cargo. Em entrevista para o Estúdio i, o prefeito relatou que será “um erro” tirar Daniela da função de chefe do Turismo e criticou o União Brasil.

“É uma retaliação ao governo Lula, [o União Brasil] quer impregnar o governo Lula de bolsonaristas. Na verdade, Bivar e Rueda não têm poder de entregar voto nenhum [a favor do governo], isso é uma grande mentira”, comentou.

“Tirar uma mulher, a [deputada federal] mais votada do estado do Rio de Janeiro, evangélica, que consegue agregar muito, e colocar no lugar dela um homem bolsonarista é não valorizar o empoderamento das mulheres", acrescentou. “A saída dela deixaria o Rio de Janeiro enfraquecido na questão política do governo federal”.

Mesmo com o esforço, a tendência que Daniela deixe o cargo ainda nesta semana.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.