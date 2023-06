Reprodução Brasileiro é preso na Argentina por tentar assassinar Cristina Kirchner

O brasileiro Fernando Sabag Montiel foi uma das três pessoas enviadas a julgamento pela Justiça da Argentina , pela acusação de tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner. O caso ocorreu no dia 1º de setembro de 2022, com Montiel tentando atirar em Kirchner na porta da casa da vice, em Buenos Aires. O momento em que a arma falha foi registrado por pessoas que estavam no local. A decisão do órgão argentino foi publicado na última segunda-feira (12).



A vice-presidente queria mais provas fossem coletadas antes do início do julgamento , pois ela acredita que a tentativa de assassinato teve a atuação de um mandante. Ao jornal argentino Clarín, Kirchner disse que "todo o inquérito se caracterizou por evitar que se descubra a verdade”.

Na entrevista, a vice-presidente levantou que "está repleto de testemunhas que apagaram [dados de] seus telefones, provas que foram destruídas sem que suas causas e motivações fossem investigadas, e uma tentativa evidente e desesperada de evitar encontrar a possível participação de terceiros, financiadores e instigadores”.

A juíza responsável pelo caso, María Eugenia Capuchetti, disse que a promotoria do caso conseguiu comprovar que não foi identificado indícios de um suposto mandante do crime e que não houve qualquer colaboração financeira para os acusados executarem o crime. Montiel afirma que não teve ajuda no ataque, e que não tem arrependimento do ataque.

