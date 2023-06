Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 29/03/2023 O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)

A Câmara dos Deputados anunciou, nessa segunda-feira (12), a abertura de um pregão eletrônico – modalidade licitatória utilizada pelo governo brasileiro para contratar bens e serviços, independentemente do valor estimado – para comprar “itens novos e para primeiro uso” destinados à área externa da Residência Oficial, onde mora o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). O edital prevê a compra de guarda-sol no valor de R$ 13.898,33 cada um e soma, ao todo, o valor de R$ 108.832,59.

Além do guarda-sol, a Câmara também prevê a aquisição de outros itens para reformar o espaço de lazer da casa ocupada por Lira. Serão oito cadeiras fixas com apoio de braço, mesas laterais e espreguiçadeiras. Para estas últimas, a Câmara pretende pagar R$ 5.980 a cada um dos itens. O edital pode ser conferido aqui.

No mercado comum, uma espreguiçadeira pode ser encontrada pelo preço médio de R$ 700 a R$ 2.900. O guarda-sol é encontrado por cerca de R$ 4.500, nas metragens e no tecido especificado pelo edital, com proteção solar UPF50.

