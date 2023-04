redacao@odia.com.br (IG) Lula demitiu o chefe da GSI





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não esconde sua decepção com Gonçalves Dias , ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). A demissão ocorreu após reunião entre o governante, o general e alguns ministros. O petista ficou insatisfeito com falta de transparência do seu aliado.

Segundo pessoas que participaram da reunião, Lula pediu inúmeras vezes o acesso às imagens do sistema de câmeras do Planalto, mas que os vídeos não foram apresentados na íntegra. Inclusive, funcionários do GSI chegaram a dizer que câmeras tinham sido quebradas.

Só que a maior chateação estava em relação a permanência de profissionais que fizeram parte do governo Bolsonaro no começo do governo. O presidente havia avisado que não era inteligente ter bolsonaristas no GSI, na Defesa e na Justiça e Segurança Pública na sua gestão. Porém, Gonçalves Dias e também Múcio optaram por fazer a transição calmamente. Não funcionou.

As imagens exibidas pela CNN Brasil foram à gota d’água. Lula passou a desconfiar de Gonçalves Dias. O presidente chegou a dizer que, caso o ministro não ajudado os bolsonaristas no dia 8 de janeiro, ele se mostrou incompetente em um episódio bem delicado. Por isso não dava para mantê-lo.

Lula esperava 100% de sinceridade do ex-ministro para não ser pego de surpresa.

O mandatário tinha uma boa relação com o general e acreditava ser a pessoa certa para cuidar da GSI. Os dois estiveram juntos nos dois primeiros mandatos do petista e a empresa de Gonçalves foi contratada para cuidar da segurança pessoal do governante nas eleições de 2022.

Aliados de Gonçalves Dias saem em defesa do general

Aliados do general ficaram insatisfeitos com o comportamento de petistas. Na avaliação do grupo, Gonçalves Dias foi jogado aos leões. No entanto, não tiraram a razão de Lula. Eles apontam que o presidente precisava dar uma resposta aos eleitores e não dava mais para manter o ex-chefe da GSI.

Só que o grupo não aceitará que Gonçalves Dias seja alvo de narrativas caluniosas e difamatórias.

Interlocutores do general dizem que o acesso às imagens do dia 8 de janeiro foi entregue para o Planalto e órgãos responsáveis pelas investigações do ato (STF, Polícia Federal, Polícia Militar do DF e o Exército).





