Reprodução Salva-vidas resgata casal dentro de uma bolha na praia de Copacabana

Salva-vidas realizaram um resgate que chamou a atenção dos banhistas presentes, no último dia 19, na famosa Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A equipe foi acionada para socorrer três indivíduos que se encontravam em uma bolha inflável no mar, a qual era controlada por um homem que, por sinal, não sabia nadar.

A engenhoca é puxada por uma corda que é manuseada por uma pessoa que teoricamento controla a direção da bolha.

Porém, devido à falta de habilidade na natação, o responsável pelo equipamento acabou se afogando. Desesperado, ele soltou a corda e ficou à deriva no mar.

🚨BRASIL: Bombeiros salvam casal que estava à deriva em bolha inflável, no Rio de Janeiro.



pic.twitter.com/w8TwYUxmCm — CHOQUEI (@choquei) April 20, 2023

Foi então que os banhistas presentes na praia perceberam a situação de risco e chamaram a atenção dos salva-vidas, que imediatamente entraram em ação.

Duas pessoas que estavam dentro da bolha inflável foram resgatadas e levadas em segurança para a praia.

O terceiro indivíduo, o responsável pelo equipamento também foi resgatado em estado mais grave, após se afogar.

O resgate terminou bem após rápida ação da equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.