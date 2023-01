Observatório Heller & Jung - 26.01.2023 Observatório registra queda do segundo meteoro fireball no RS em menos de 48 horas

A passagem de um segundo meteoro fireball foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26) pelo Observatório Heller & Jung , de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre . O fenômeno acontece menos de 48 horas após de um outro bólido ser avistado no céu do Rio Grande do Sul na última terça (24).

O bólido de magnitude (brilho) -5,18 entrou na atmosfera a uma altitude de 93,3 km e se extinguiu sobre o sul da Lagoa dos Patos, a cerca de 120 km da capital. Veja o vídeo:

Segundo pesquisadores, foram cerca de 2,5 segundos de duração desde a entrada do meteoro até a sua extinção. Especialistas denominam como "fireball" por estes serem fragmentos de asteroídes ou cometas e terem um alto brilho.



O outro bólido avistado avistado no Rio Grande do Sul está semana estava a uma altitude de 104,9 km, na Região da Fronteira Oeste. Em Taquara, a magnitude registrada foi de -2,3 e a duração, 2,9 segundos. De acordo com Carlos Fernando Jung, um dos responsáveis pelo observatório, o meteoro desta quinta foi diferente do anterior, pois ele não se enquadra no fenômeno January Zeta Bootids.

“Após análise mais detalhada, foi possível determinar que esse meteoro pertence a outra chuva, menor, sendo um XI Arietids. Estes possuem uma velocidade de 29 km/segundo”, explica o especialista.



